Concerto Roy Paci & Aretuska: è sold out il concerto del trombettista siciliano alla Valle dei Templi

Roy Paci & Aretuska alla valle dei Templi di Agrigento per l’ultima tappa siciliana del suo tour 2021 “Despedida”. Il trombettista siciliano, ospite della seconda edizione del Light Blue Festival ha incantato il pubblico a suon di latin jazz e musica multiculturale.

Durante il concerto Roy Paci & Aretuska hanno suonato alcuni dei loro nuovi pezzi e ripercorso alcuni del loro vecchi successi, come “Toda joia, toda beleza”, “Sicilia bedda”, “Viva la vida” . Inoltre immancabile l’omaggio a Battiato e una dedica alla sua terra sulle note di “Malarazza”.

Una tappa molto apprezzata quella di Agrigento per Roy Paci, che in un post sui social ha ringraziato la città di Agrigento e l’organizzatore del Light Blue Festival, Salvatore Zoppo, per averlo accolto con sincero calore nella città siciliana (dove ha vissuto, ci confessa. ndr).



«Con queste premesse il light blue festival promette il prossimo anno di fare grandi numeri»- dichiara Salvatore Zoppo.

L’evento – giunto alla sua seconda edizione – è patrocinato dal Comune di Agrigento, dalla Regione Siciliana e dell’assessorato al turismo della Regione Sicilia. Nasce per promuovere il patrimonio culturale siciliano attraverso la musica.

«E mai come la serata in cui si è esibito Roy Paci sotto il tempio di Giunone poteva essere così celebrativo. Il successo di ieri sera nella città di Agrigento segna la strada del successo. Contiamo il prossimo anno di portare qui e nel territorio della provincia artisti sempre più importanti. E so che voi ci sosterrete»