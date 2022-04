Covid in provincia di Agrigento: altre 2 vittime e 467 nuovi positivi

Registrate altre due nuove vittime per Covid, ad Agrigento e Licata, e 467 nuovi casi positivi, a fronte di 1.701 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 81.652 (1 marzo 2020 – 6 aprile 2022). In totale i guariti sono 70.338. Gli attuali positivi scendono a 10.797, di cui 10.751 in isolamento domiciliare, e 46 ricoverati in ospedale. Nessun paziente si trova in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 18 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 26 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 517 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 365.940 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 6 aprile 2022 sono 1.688.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 6 aprile: Agrigento 10.929 (1.688 attuali contagiati, 9.193 guariti e 48 deceduti); Alessandria della Rocca 399 (48 attuali contagiati, 350 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.383 (264 attuali contagiati, 1.113 guariti e 6 deceduti); Bivona 498 (85 attuali contagiati, 412 guariti e 1 deceduto); Burgio 307 (46 attuali contagiati, 258 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 271 (27 attuali contagiati, 241 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 451 (27 attuali contagiati, 418 guariti, e 6 deceduti); Camastra 447 (50 attuali contagiati, 391 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.282 (128 attuali contagiati, 1.152 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.074 (192 attuali contagiati, 1.864 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.457 (1.025 attuali contagiati, 7.376 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.434 (196 attuali contagiati, 1.231 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 600 (79 attuali contagiati, 515 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 599 (73 attuali contagiati, 522 guariti e 4 deceduti); Cianciana 615 (136 attuali contagiati, 473 guariti e 6 deceduti); Comitini 186 (32 attuali contagiati, e 154 guariti); Favara 7.771 (1.186 attuali contagiati, 6.554 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.000 (119 attuali contagiati, 878 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 223 (22 attuali contagiati, 200 guariti e 1 deceduto); Licata 6.554 (900 attuali contagiati, 5.615 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 242 (55 attuali contagiati, 186 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.880 (323 attuali contagiati, 1.542 guariti e 15 deceduti); Montallegro 472 ( 56 attuali contagiati, 409 guariti e 7 deceduti); Montevago 315 (50 attuali contagiati, 263 guariti e 2 deceduti); Naro 1.226 (155 attuali contagiati, 1.058 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.274 (577 attuali contagiati, 4.662 guariti e 35 deceduti); Porto Empedocle 3.408 (484 attuali contagiati, 2.907 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.504 (149 attuali contagiati, 1.350 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.453 (310 attuali contagiati, 2.125 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.362 (179 attuali contagiati, 2.169 guariti, 14 deceduti); Realmonte 932 (152 attuali contagiati, 776 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.777 (225 attuali contagiati, 3.520 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 552 (50 attuali contagiati, 475 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 467 (93 attuali contagiati, 365 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.422 (140 attuali contagiati, 1.276 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 217 (45 attuali contagiati, e 172 guariti); Santa Elisabetta 355 (85 attuali contagiati, 269 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.044 (172 attuali contagiati, 862 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 567 (57 attuali contagiati, 507 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.895 (944 attuali contagiati, 4.907 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.072 (130 attuali contagiati, 936 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 186 (33 attuali contagiati, 152 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.