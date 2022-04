Auto si ribalta: due feriti (grave una donna)

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale, che si è verificato in contrada “Tre Fontane”, lungo una provinciale di Campobello di Licata. Una romena di 48 anni, in codice “rosso”, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. E’ in prognosi riservata. L’altro ferito è un cinquantaquattrenne, pure lui romeno, trasportato con un’ambulanza, allo stesso presidio ospedaliero.

I due erano a bordo di una Golf Volkswagen che, per cause ancora non chiare, si è ribaltata. Ad occuparsi dei rilievi, e della ricostruzione dell’accadutosi, è la polizia Municipale di Campobello di Licata. L’incidente stradale non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Sul posto dell’incidente stradale, temendo che si fosse consumata una tragedia, si è precipitato anche il sindaco Gianni Picone.