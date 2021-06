Covid in provincia di Agrigento, 47 nuovi casi e 2 vittime

Nelle ultime 24 ore c’è stato un nuovo incremento di contagi in provincia di Agrigento, dove si sono registrano 47 nuovi casi positivi al Covid-19, su 316 tamponi effettuati. E aumenta il numero delle vittime. Ci sono stati altri due decessi a Camastra, e a San Biagio Platani. I casi registrati nelle ultime 24 ore: 15 a Canicattì, 10 a Licata, 8 a Palma di Montechiaro, 5 a Santo Stefano Quisquina, 4 a Ravanusa, 2 a Menfi e San Biagio Platani, 1 a Cammarata, e Campobello di Licata.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 11.505 (1 marzo 2020 – 1 giugno 2021). I guariti salgono a 10.798. I deceduti sono 244. Gli attuali positivi sono 463, di cui 438 in isolamento domiciliare, e 25 ricoverati ( 24 si trovano in ospedale, 1 in struttura lowcare. Nessuna persona si trova in terapia intensiva). I pazienti ricoverati si trovano: 17 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 7 all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Quelli ricoverati in strutture lowcare 1 all’hotel Covid (ex Ipab) di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 95.180 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.199 (13 attuali contagiati, 1.169 guariti e 17 deceduti); Alessandria della Rocca 57 (57 guariti); Aragona 186 (183 guariti e 3 deceduti); Bivona 55 (55 guariti); Burgio 40 (39 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 40 (38 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 83 (79 guariti, e 4 deceduti); Camastra 95 (12 attuali contagiati, 79 guariti, 4 deceduti); Cammarata 67 (4 attuali contagiati e 63 guariti); Campobello di Licata 349 (12 attuali contagiati, 324 guariti, e 13 deceduti); Canicattì 1.269 (75 attuali contagiati, 1.170 guariti e 24 deceduti); Casteltermini 152 (1 attuale contagiato, 147 guariti e 4 deceduti); Castrofilippo 77 (2 attuali contagiati, 74 guariti e 1 deceduto); Cattolica Eraclea 144 (144 guariti); Cianciana 65 (62 guariti e 3 deceduti); Comitini 38 (38 guariti); Favara 778 (6 attuali contagiati, 762 guariti e 10 deceduti); Grotte 108 (106 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 39 (39 guariti); Licata 999 (132 attuali contagiati, 850 guariti, 17 deceduti); Lucca Sicula 10 (10 guariti); Menfi 265 (26 attuali contagiati, 231 guariti e 8 deceduti); Montallegro 119 ( 113 guariti e 6 deceduti); Montevago 97 (95 guariti e 2 deceduti); Naro 140 (7 attuali contagiati, 130 guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 801 (65 attuali contagiati, 722 guariti e 14 deceduti); Porto Empedocle 394 (9 attuali contagiati, 378 guariti, 7 deceduti); Racalmuto 129 (1 attuale contagiato, 127 guariti e 1 deceduto); Raffadali 394 (7 attuali contagiati, 380 guariti, e 7 deceduti); Ravanusa 557 (34 attuali contagiati, 515 guariti, 8 deceduti); Realmonte 81 (81guariti); Ribera 699 (5 attuali contagiati, 678 guariti e 16 deceduti); Sambuca di Sicilia 279 (5 attuali contagiati, 253 guariti e 21 deceduti); San Biagio Platani 146 (11 attuali contagiati, 129 guariti, e 6 deceduti); San Giovanni Gemini 80 ( 79 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 43 (43 guariti); Santa Elisabetta 39 (38 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 258 (2 attuali contagiato, 250 guariti e 6 deceduti); Santo Stefano Quisquina 45 (27 attuali contagiati, 16 guariti e 2 deceduti); Sciacca 805 (7 attuali contagiati, 773 guariti e 25 deceduti); Siculiana 171 (166 guariti, 5 deceduti); Villafranca Sicula 19 (19 guariti).

Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 94 casi (94 guariti).