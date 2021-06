Savarino: “Ritorno di Razza è la scelta migliore”

“Il ritorno di Ruggero Razza alla guida della sanità siciliana, chiesto non solo dal nostro gruppo parlamentare, dai nostri attivisti, ma anche dagli operatori sanitari e dalle sigle sindacali è la scelta migliore.” Lo dice il presidente della commissione territorio e ambiente dell’Ars Giusi Savarino. “A mio avviso non si sarebbe dovuto dimettere, è stato un eccesso di educazione istituzionale- continua- fatta nel tempo in cui anche i forcaioli cinquestelle si dicono pentiti di essere stati giustizialisti. Ora si dovrà gestire sia la pandemia che programmare la prospettiva della rete ospedaliera e del sistema sanitario post covid, e Ruggero conosce pure dove sono allocati i ripostigli negli ospedali siciliani!”