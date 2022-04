Covid in Sicilia: ancora tanti positivi: ben 4.448 nuovi casi

Ancora tanti positivi, sono ben 4.448 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 32.381 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 4.142. Il tasso di positività scende al 13,7%, mentre ieri era al 14,9%. L’isola è anche oggi al settimo posto per contagi. Emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute di venerdì 8 aprile.

Gli attuali positivi sono 157.173, con un decremento di 1.696 casi. I guariti sono 7.239, mentre le vittime sono 19, e portano il totale dei decessi a 10.242. Sul fronte ospedaliero restano 1.044 i ricoverati, 13 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 65, 2 in più rispetto a ieri.

I nuovi casi a livello provinciale: Palermo 1.300, Catania 951, Messina 1.281, Siracusa 443, Trapani 545, Ragusa 285, Caltanissetta 245, Agrigento 430, Enna 82.