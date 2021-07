Covid in provincia di Agrigento, 36 nuovi casi. In aumento i positivi

Il virus torna a circolare, e sono in aumento gli attuali positivi, in provincia di Agrigento, dove si registrano 36 nuovi casi di Covid-19, su 230 tamponi effettuati. Non ci sono deceduti. I nuovi casi delle ultime 24 ore: 11 a Porto Empedocle, 5 a Favara, 4 a Palma di Montechiaro e Sciacca, 2 a Naro, Ravanusa e San Giovanni Gemini, 1 ad Agrigento, Cammarata, Canicattì, Casteltermini, Raffadali, e Santo Stefano Quisquina. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 12.250 (1 marzo 2020 – 14 luglio 2021). I guariti salgono a 11.760. I deceduti sono 250. Gli attuali positivi sono 240 (più 17 rispetto a ieri), di cui 228 in isolamento domiciliare, e 12 ricoverati in ospedale. Non ci sono ricoverati in strutture lowcare. Sono a 3 i soggetti in terapia intensiva. I ricoverati si trovano: 9 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. I pazienti in terapia intensiva sono tutti ricoverati all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 104.874 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.248 (22 attuali contagiati, 1.208 guariti e 18 deceduti); Alessandria della Rocca 58 (58 guariti); Aragona 188 (2 attuali contagiati, 183 guariti e 3 deceduti); Bivona 56 ( 56 guariti); Burgio 40 (39 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 40 (38 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 83 (79 guariti, e 4 deceduti); Camastra 95 (91 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 76 (5 attuali contagiati e 71 guariti); Campobello di Licata 371 (11 attuali contagiati, 346 guariti, e 14 deceduti); Canicattì 1.360 (6 attuali contagiati, 1.329 guariti e 25 deceduti); Casteltermini 167 (1 attuale contagiato, 162 guariti e 4 deceduti); Castrofilippo 85 (84 guariti e 1 deceduto); Cattolica Eraclea 144 (144 guariti); Cianciana 65 (62 guariti e 3 deceduti); Comitini 38 (38 guariti); Favara 808 (21 attuali contagiati, 777 guariti e 10 deceduti); Grotte 108 (106 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 40 (40 guariti); Licata 1.172 (16 attuali contagiati, 1.136 guariti, 20 deceduti); Lucca Sicula 10 (10 guariti); Menfi 270 (262 guariti e 8 deceduti); Montallegro 119 ( 113 guariti e 6 deceduti); Montevago 97 (95 guariti e 2 deceduti); Naro 152 (11 attuali contagiati, 138 guariti e 3 deceduti); Palma di Montechiaro 901 (61 attuali contagiati, 826 guariti e 14 deceduti); Porto Empedocle 413 (15 attuali contagiati, 391 guariti, e 7 deceduti); Racalmuto 130 (1 attuale contagiato, 128 guariti e 1 deceduto); Raffadali 406 (1 attuale contagiato, 398 guariti, e 7 deceduti); Ravanusa 628 (11 attuali contagiati, 609 guariti, 8 deceduti); Realmonte 83 (83 guariti); Ribera 702 (1 attuale contagiato, 685 guariti e 16 deceduti); Sambuca di Sicilia 281 ( 260 guariti e 21 deceduti); San Biagio Platani 153 (147 guariti, e 6 deceduti); San Giovanni Gemini 87 (6 attuali contagiati, 80 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 43 (43 guariti); Santa Elisabetta 39 (38 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 259 (253 guariti e 6 deceduti); Santo Stefano Quisquina 62 (1 attuale contagiato, 59 guariti e 2 deceduti); Sciacca 819 (5 attuali contagiati, 789 guariti e 25 deceduti); Siculiana 197 (19 attuali contagiati, 173 guariti, 5 deceduti); Villafranca Sicula 19 (19 guariti).

Tra i soggetti positivi in trattamento registrati a Siculiana 18 sono da attribuire a migranti isolati presso il centro di accoglienza “Villa Sikania” di Siculiana. E tra i soggetti positivi in trattamento registrati ad Agrigento, 11 sono da attribuire a migranti isolati presso il centro di accoglienza “La casa dei Gabbiani”. Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 138 casi (24 attuali contagiati e 114 guariti).