Aperitivo e musica solo per chi è vaccinato, svolta “green pass” a San Leone

Aperitivo e musica solo per chi è vaccinato. È la decisione dei titolari del noto locale “Borgo Santulì” di San Leone (Agrigento), dove da oggi – giovedì 15 luglio – sarà consentito l’accesso solo a chi mostrerà il green pass che dimostrerà l’avvenuta vaccinazione o la somministrazione della prima dose da almeno 15 giorni.

“Dal marzo del 2020 viviamo un incubo – spiegano Sergio Tedesco e Giulio Condorelli, titolari del Borgo Santulì – . Eppure c’è chi ancora pensa di poter deridere la ricerca non vaccinandosi e mettendo a rischio l’incolumità di tutti. Questa gente sembra aver dimenticato i sacrifici fatti dai commercianti, dai titolari di bar, lidi, chioschi, pub, alberghi e ristoranti, rischiando di vanificarli – dicono ancora Tedesco e Condorelli – costringendoci a nuove chiusure che sancirebbero la morte di intere categorie, come la nostra. Per questo motivo abbiamo deciso di condividere il ‘nostro’ Borgo con chi ha a cuore la rinascita del nostro paese sposando l’unica strada in cui oggi possiamo credere: la scienza”.

Da oggi giovedì 15 luglio, quindi, il “Borgo Santulì” di San Leone sarà il primo locale Covid free del litorale agrigentino.