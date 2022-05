Covid in provincia di Agrigento, 2 morti e 227 nuovi positivi

Due nuove vittime per Covid, ad Agrigento e Sciacca, e registrati altri 227 nuovi casi positivi, a fronte di 949 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 97.861 (1 marzo 2020 – 20 maggio 2022). In totale i guariti sono 94.282. Gli attuali positivi sono 3.030, di cui 3.011 in isolamento domiciliare, e 19 ricoverati in ospedale. Un solo paziente è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 7 pazienti al presidio ospedaliero riberese, e 11 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 549 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 418.939 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 20 maggio 2022 sono 473.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 20 maggio: Agrigento 13.136 (473 attuali contagiati, 12.608 guariti e 55 deceduti); Alessandria della Rocca 477 (12 attuali contagiati, 464 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.810 (45 attuali contagiati, 1.757 guariti e 8 deceduti); Bivona 771 (74 attuali contagiati, 696 guariti e 1 deceduto); Burgio 530 (32 attuali contagiati, 495 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 310 (4 attuali contagiati, 303 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 588 (14 attuali contagiati, 568 guariti, e 6 deceduti); Camastra 528 (20 attuali contagiati, 502 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.449 (28 attuali contagiati, 1.418 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.470 (75 attuali contagiati, 2.375 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.482 (212 attuali contagiati, 9.213 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.748 (64 attuali contagiati, 1.676 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 705 (8 attuali contagiati, 691 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 742 (16 attuali contagiati, 722 guariti e 4 deceduti); Cianciana 728 (17 attuali contagiati, 705 guariti e 6 deceduti); Comitini 219 (18 attuali contagiati, e 201 guariti); Favara 9.314 (342 attuali contagiati, 9.041 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.134 (31 attuali contagiati, 1.100 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 286 (5 attuali contagiati, 280 guariti e 1 deceduto); Licata 7.559 (204 attuali contagiati, 7.314 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 341 (19 attuali contagiati, 321 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.417 (89 attuali contagiati, 2.312 guariti e 16 deceduti); Montallegro 588 (22 attuali contagiati, 559 guariti e 7 deceduti); Montevago 467 (17 attuali contagiati, 448 guariti e 2 deceduti); Naro 1.432 (35 attuali contagiati, 1.384 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.613 (33 attuali contagiati, 5.543 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.896 (103 attuali contagiati, 3.776 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.808 (25 attuali contagiati, 1.776 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.955 (128 attuali contagiati, 2.809 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.540 (37 attuali contagiati, 2.489 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.107 (34 attuali contagiati, 1.068 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.426 (132 attuali contagiati, 4.261 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 847 (42 attuali contagiati, 777 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 700 (35 attuali contagiati, 655 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.658 (39 attuali contagiati, 1.613 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 320 (5 attuali contagiati, 314 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 442 (18 attuali contagiati, 423 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.239 (30 attuali contagiati,1.198 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 749 (50 attuali contagiati, 696 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.086 (360 attuali contagiati, 7.678 guariti e 48 deceduti); Siculiana 1.325 (76 attuali contagiati, 1.242 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 269 (7 attuali contagiati, 261 guariti e 1 deceduto).

Sono 3 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.