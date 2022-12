Covid in provincia di Agrigento: 141 nuovi positivi. Aumentano i ricoveri in ospedale

Nessuna nuova vittima, e registrati 141 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 535 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 143.724 (1 marzo 2020 – 30 novembre 2022). In totale i guariti sono 142.321. Gli attuali positivi sono 752, di cui 738 in isolamento domiciliare, e 14 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 9 al presidio ospedaliero riberese, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Complessivamente 651 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 567.302 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 30 novembre 2022 sono 121.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 30 novembre: Agrigento 20.139 (121 attuali contagiati, 19.941 guariti e 77 deceduti); Alessandria della Rocca 733 (2 attuali contagiati, 728 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.786 (18 attuali contagiati, 2.758 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.220 (2 attuali contagiati, 1.217 guariti e 1 deceduto); Burgio 717 (8 attuali contagiati, 706 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 425 (4 attuali contagiati, 418 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 919 (3 attuali contagiati, 908 guariti, e 8 deceduti); Camastra 692 (4 attuali contagiati, 682 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.927 (6 attuali contagiati, 1.918 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.509 (26 attuali contagiati, 3.463 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.153 (105 attuali contagiati, 12.986 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.487 (2 attuali contagiati, 2.476 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 1.000 (4 attuali contagiati, 989 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.093 (1 attuale contagiato 1.088 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.116 (3 attuali contagiati, 1.107 guariti e 6 deceduti); Comitini 314 (3 attuali contagiati, 311 guariti); Favara 13.667 (83 attuali contagiati, 13.544 guariti e 40 deceduti); Grotte 1.592 (12 attuali contagiati, 1.575 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 405 (404 guariti e 1 deceduto); Licata 10.799 (34 attuali contagiati, 10.714 guariti, 51 deceduti); Lucca Sicula 517 (2 attuali contagiati, 513 guariti, 2 deceduti); Menfi 4.167 (45 attuali contagiati, 4.103 guariti e 19 deceduti); Montallegro 823 (815 guariti e 8 deceduti); Montevago 804 (8 attuali contagiati, 792 guariti e 4 deceduti); Naro 2.181 (7 attuali contagiati, 2.160 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.184 (9 attuali contagiati, 7.132 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.593 (19 attuali contagiati, 5.555 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.431 (7 attuali contagiati, 2.416 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.513 (20 attuali contagiati, 4.472 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.325 (13 attuali contagiati, 3.297 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.667 (8 attuali contagiati, 1.653 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.147 (41 attuali contagiati, 6.068 guariti e 38 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.432 (13 attuali contagiati, 1.390 guariti e 29 deceduti); San Biagio Platani 1.241 (8 attuali contagiati, 1.223 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.345 (7 attuali contagiati, 2.331 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 547 (3 attuali contagiati, 542 guariti e 2 deceduti); Santa Elisabetta 725 (1 attuale contagiato, 722 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.898 (17 attuali contagiati, 1.868 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.262 (5 attuali contagiati, 1.254 guariti e 3 deceduti); Sciacca 13.534 (78 attuali contagiati, 13.396 guariti e 60 deceduti); Siculiana 1.748 (1.740 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 397 (396 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.