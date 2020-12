In fiamme ciclomotore di una giovane donna. Cause da accertare

Un incendio ha devastato uno scooter, ieri notte, in Corso Roma, nel centro abitato di Licata. A bruciare un ciclomotore, parcheggiato sotto casa della proprietaria, una giovane del posto.

Dietro all’evento ci potrebbe essere la mano di uno o più ignoti incendiari. Anche se in mancanza di certezze non può essere esclusa l’ipotesi del fatto accidentale.

Tutto quanto è accaduto a notte fonda poco dopo le 3,30. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, le fiamme avevano già divorato gran parte del mezzo, e annerito il manto stradale, e la facciata di un edificio.

Accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Licata e i poliziotti del Commissariato di Licata. Completata l’opera di spegnimento, pompieri e investigatori, hanno cercato tracce di liquido infiammabile. Non sono stati trovati elementi certi, né benzina, né contenitori sospetti.