Vanno al matrimonio, e i ladri rubano nella loro auto

Brutta sorpresa per una coppia di coniugi invitati ad un matrimonio, svoltosi sabato scorso, nella chiesa di San Nicola, accanto al Museo archeologico regionale di Agrigento. Ignoti ladri, infatti, durante la cerimonia, dopo aver mandato in frantumi un vetro, hanno aperto la portiera di un’autovettura parcheggiata non molto lontano, e dall’interno di una borsa da donna, si sono portati via un portafoglio, contenente denaro contante per 250 euro, e documenti.

L’accessorio era stato lasciato nell’abitacolo. I due coniugi, di ritorno dal luogo sacro, mentre si stavano apprestando a recuperare la vettura, hanno scoperto il furto. Passato un comprensibile momento di rabbia, hanno chiamato il 112, e poi hanno presentato la denuncia. I poliziotti della sezione Volanti, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini. Poi hanno compiuto nella zona interessata una perlustrazione alla ricerca di eventuali impianti di videosorveglianza.