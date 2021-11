Covid. Aumento dei contagi: allarme dell’Ogm

“Siamo già nella quarta ondata della pandemia”. E’ l’allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità, ed Ema, e l’epicentro torna a essere l’Europa. Anche in Italia si registra una crescita dei contagi. Alcune Regioni rischiano la zona gialla. Mentre si sta accelerando la campagna per la «terza dose» dei vaccini.

Anche in Sicilia negli ultimi giorni è stato registrato un aumento dei contagi da Covid, e un lieve incremento di ricoveri. L’attuale situazione, al momento, non preoccupa. L’ospedalizzazione interessa prevalentemente (82,3%) soggetti non vaccinati. Quattro ricoverati su 5 infatti non sono vaccinati.

In Sicilia i vaccinati con prima dose si attestano all’80,67% del target regionale, gli immunizzati sono al 76,67%. Le terze dosi finora somministrate sono 62.914.