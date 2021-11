Airc, tornano i cioccolatini della ricerca.

Anche Favara sarà una delle 1.200 piazze d’Italia dove l’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, sarà presente con

“I Cioccolatini della Ricerca”, iniziativa solidale per far conoscere il lavoro dell’AIRC e raccogliere fondi per la Ricerca.

“Anche quest’anno si può sostenere la ricerca con dolcezza – afferma Lina Urso Gucciardino, presidente del Centro Culturale “Renato Guttuso” sede AIRC di Favara l’appuntamento è per domenica 7 novembre dalla ore 10:00 alle ore 11:30 in piazza Kennedy con i

Cioccolatini della Ricerca”. Con un contributo di €.10,00 si riceverà una confezione di 200 grammi di finissimi cioccolatini della Lindt, assortiti fondenti, perfetti anche per fare un gradito e goloso regalo a chi si ama.