Covid. Assembramenti, e senza mascherina: chiuso locale

La Guardia di finanza ha chiuso un pub-ristorante per violazioni delle norme anticovid. Come ormai è noto, per il contenimento della pandemia da Covid 19, Porto Empedocle, risulta tra i 55 comuni posti sotto osservazione (insieme a Licata, Racalmuto e Ravanusa) con apposita ordinanza dal Presidente della Regione, Nello Musumeci.

Un provvedimento che sembra non curare molto gli empedoclini che, ieri notte, hanno affollato un pub-ristorante nei pressi di Piazza Italia, dove decine e decine di giovani, ma anche meno giovani, si sono concessi una serata di autentica follia: senza mascherine, altri con il dispositivo di sicurezza abbassato, e a gruppi stretti come “sardine”, come se il virus fosse del tutto sparito.

Tutti assembrati, bicchieri in mano, e musica sparata a “palla”. A notare quella scena sono stati i militari della Guardia di finanza della locale Tenenza. Immediato il fuggi fuggi generale. Il titolare è stato multato, ed è stata disposta la chiusura del locale per la durata di cinque giorni.