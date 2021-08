Valle dei templi Agrigento, e’ record: mai cosi’ tanti visitatori in pandemia.

Valle dei Templi Agrigento, e’ record per spettacolo alba Biglietti esauriti, mai cosi’ tanti visitatori in pandemia.

Record assoluto di spettatori all’alba di oggi nella Valle dei Templi di Agrigento per “Risveglio sul Mediterraneo” lo spettacolo itinerante nel sito archeologico patrimonio dell’umanita’, visita guidata, teatro e musica fusi insieme per una narrazione di grande suggestione. La visita comincia alle 5 del mattino, ma la folla era tale che alle tre il traffico in zona era gia’ bloccata. “Abbiamo staccato 700 biglietti il massimo assoluto in tempo di pandemia – spiega all’ANSA il responsabile Coopculture Leonardo Guarnieri – un’affluenza tale che proprio per le regole dovute alle norme anti covid abbiamo dovuto lasciare fuori 400 visitatori. Alcuni hanno deciso di aspettare le 8 per la normale apertura del parco, altri sono tornati a casa”. La macchina dell’organizzazione pero’ ha funzionato a dovere: “Abbiamo chiesto l’aiuto di una seconda squadra di volontari per i controlli dei Green pass – precisa Guarnieri, la fila si e’ esaurita in non piu’ di venti minuti. E tutto si e’ svolto rispettando i distanziamenti e le norme anticovid, secondo i tempi giusti per assistere al sorgere del sole visitando la Valle dei Templi interrotti da dei ed eroi della mitologia classica”. (ANSA).