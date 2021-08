“Il tuo sangue è vita”.L’A.D.R di Raffadali, presieduta da Luigi Costanza, organizza una raccolta di sangue per domenica prossima, 29 agosto. Chi vorrà potrà recarsi nella sede dell’associazione, in via Fiume a Raffadali, dove dalle 8.30 alle 12.30 stazionerà un’autoemoteca per la donazione. Ai donatori saranno eseguiti tutti gli esami del sangue e l’elettrocardiogramma.