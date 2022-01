Mafia, nuovo difensore per l’ex avvocato Porcello pronta a collaborare

Angela Porcello, l’ex avvocatessa cancellata su sua stessa richiesta dall’Ordine, dopo l’arresto nell’operazione “Xydi”, con l’accusa di associazione mafiosa, dopo il nuovo annuncio di volere collaborare con la giustizia, ha scelto il nuovo difensore. Ha formalizzato l’incarico al penalista agrigentino Giuseppe Scozzari. La nomina arriva a pochi giorni dalla ripresa dell’udienza preliminare, fissata per lunedì prossimo, in seguito al rinvio il 27 dicembre per la rinnovata decisione di collaborare con la giustizia. Adesso la nomina del nuovo difensore che ha accettato il mandato. L’udienza nei suoi confronti continua appunto lunedì 10 gennaio. Essendo rimasta senza difensore, il Gup del Tribunale di Palermo Paolo Magro aveva disposto uno stralcio tecnico. Nella prossima udienza saranno formalizzate le scelte di rito per altri 28 imputati.