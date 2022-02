Covid, ancora vittime in provincia di Agrigento: altri 3 e 673 nuovi casi

Ancora morti per Covid in provincia di Agrigento, tre in totale: 2 a Licata e uno a Lucca Sicula. E accertati 673 nuovi casi positivi, a fronte di 2.424 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 47.576 (1 marzo 2020 – 8 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 35.991. Gli attuali positivi salgono a 11.139, di cui 11.074 in isolamento domiciliare, e 65 ricoverati in ospedale. Sono 8 le persone che si trovano in terapia intensiva, 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 5 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 29 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 25 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 446 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 247.809 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report dell’8 febbraio 2022 sono 1.783.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’8 febbraio: Agrigento 5.997 (1.783 attuali contagiati, 4.183 guariti e 31 deceduti); Alessandria della Rocca 251 (51 attuali contagiati, 199 guariti e 1 deceduto); Aragona 684 (195 attuali contagiati, 483 guariti e 6 deceduti); Bivona 193 (28 attuali contagiati, 164 guariti e 1 deceduto); Burgio 206 (31 attuali contagiati, 174 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 216 (58 attuali contagiati, 155 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 355 (51 attuali contagiati, 298 guariti, e 6 deceduti); Camastra 256 (47 attuali contagiati, 204 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 812 (339 attuali contagiati, 471 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.219 (328 attuali contagiati, 873 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 4.744 (1.086 attuali contagiati, 3.608 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 764 (197 attuali contagiati, 561 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 414 (99 attuali contagiati, 309 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 422 (60 attuali contagiati, 359 guariti e 3 deceduti); Cianciana 271 (35 attuali contagiati, 230 guariti e 6 deceduti); Comitini 116 (13 attuali contagiati, e 103 guariti); Favara 4.340 (919 attuali contagiati, 3.394 guariti e 27 deceduti); Grotte 539 (156 attuali contagiati, 380 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 152 (36 attuali contagiati, 115 guariti e 1 deceduto); Licata 4.106 (959 attuali contagiati, 3.113 guariti, 34 deceduti); Lucca Sicula 151 (14 attuali contagiati, 136 guariti, 1 deceduto); Menfi 837 (170 attuali contagiati, 656 guariti e 11 deceduti); Montallegro 238 ( 7 attuali contagiati, 225 guariti e 6 deceduti); Montevago 168 (27 attuali contagiati, 139 guariti e 2 deceduti); Naro 753 (180 attuali contagiati, 561 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.296 (801 attuali contagiati, 2.467 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.852 (420 attuali contagiati, 1.417 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 833 (174 attuali contagiati, 653 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.521 (452 attuali contagiati, 1.051 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.475 (431 attuali contagiati, 1.033 guariti, 11 deceduti); Realmonte 481 (88 attuali contagiati, 389 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.608 (217 attuali contagiati, 2.364 guariti e 27 deceduti); Sambuca di Sicilia 453 (25 attuali contagiati, 401 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 213 (38 attuali contagiati, 167 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 968 (443 attuali contagiati, 521 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 95 (20 attuali contagiati, e 75 guariti); Santa Elisabetta 157 (48 attuali contagiati, 108 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 642 (100 attuali contagiati, 532 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 340 (57 attuali contagiati, 280 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.184 (798 attuali contagiati, 2.351 guariti e 35 deceduti); Siculiana 648 (93 attuali contagiati, 549 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 97 (12 attuali contagiati, 84 guariti e 1 deceduto).

Sono 60 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.