Giovane mamma muore dopo parto gemellare: aperta inchiesta

Una giovane mamma di 21 anni, di Gela, per cause in corso d’accertamento, è morta ventuno giorni dopo aver messo alla luce una coppia di gemelli. La donna era in casa con i familiari, quando è stato richiesto l’intervento degli operatori del 118, perché aveva perduto i sensi. Il medico subito dopo l’arrivo ha effettuato tutte le manovre rianimatorie, ma il cuore della ragazza ha cessato di battere. Lo stesso medico ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La salma della giovane si trova ora presso il cimitero di Farello a disposizione della Procura della Repubblica.