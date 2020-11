Covid: Anas, controlli per gli imbarchi verso la Sicilia

Nell’ambito delle attivita’ finalizzate al contenimento ed al contrasto della diffusione del virus Covid19, e’ stato attivato un presidio lungo l’autostrada A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ per il controllo delle auto dirette in direzione sud verso gli imbarchi di Villa San Giovanni. Tali attivita’, finalizzate al rispetto delle misure di contenimento contemplate nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, prevedono, tra l’altro, l’effettuazione di posti di controllo volti ad acquisire tutte le autocertificazioni di chi transita, verificandone la legittimita’ e l’effettiva necessita’. Nel dettaglio, fino a domenica 15 novembre 2020, il traffico veicolare in direzione sud, viene convogliato obbligatoriamente nell’Area di Servizio di Rosarno ovest (km 390,100), dove il personale della Polizia Stradale procede alla verifica della effettiva legittimita’ degli spostamenti sul territorio regionale calabrese e/o verso gli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia.