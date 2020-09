Agrigento: sospesi tutti i mercati rionali

Il mercato del venerdì torna ad essere sospeso. La questione però non è legata all’emergenza covid come si temeva in un primo momento. Ma è legato a problemi d raccolta dell’indifferenziato. Con il mercato del venerdì vengono sospesi tutti i mercati rionali.

A deciderlo è stato il Comune di Agrigento, considerato il fatto che l’emergenza è sempre alta. Presto approfondimenti e note ufficiali.

ECCO LA NOTA UFFICIALE: ORDINANZA PER SOSPENSIONE MERCATINI RIONALI

L’assessore all’Ecologia, Nello Hamel, comunica che e stata emessa un’Ordinanza per la sospensione dei mercatini rionali fino alla cessata emergenza rifiuti, causata dalll ‘incendio della discarica di Trapani Servizi ove il Comune di Agrigento conferisce i rifiuti differenziati.

L’impossibilità di smaltire questi rifiuti non consente infatti di provvedere alla pulizia degli spazi ove si svolgono i mercati e pertanto si potrebbero creare gravi problemi igienico-sanitari e di inquinamento, causati dall’abbandono di rifiuti per strada.