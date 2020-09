Comunali, ad Agrigento gli scrutatori saranno sorteggiati

Da giorno 10 a giorno 15 può presentarsi istanza per l’ufficio di scrutatore (avviso sarà pubblicato domani). Il sorteggio avverrà tra il 19 e il 26 settembre (apposito avviso indicherà la data del sorteggio). Gli scrutatori riceveranno provvedimento di nomina entro il 28 settembre.

Causa pandemia quello del 20 e 21 settembre sarà un voto con mascherina (da sostituire ogni 4-6 ore), seggi «temporaneamente trasferiti» per non intralciare le lezioni a scuola, oltre a norme stringenti per votare in sicurezza e pagamenti differenziati a presidenti e scrutatori in base al rischio di contagio. Da alcuni giorni si moltiplicano infatti direttive, protocolli sanitari, circolari e tutti, a partire dall’ufficio elettorale della Prefettura, sono al lavoro per recepire le tante novità.