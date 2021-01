Scuola del futuro: l’istituto comprensivo “Agrigento Centro” avrà una classe 3.0 (VIDEO)

Un’aula 3.0 per nella scuola Agrigento-Centro (Lauricella, Garibaldi e Pirandello).

Lo storico istituto apre le porte a studenti e genitori

L’open day virtuale di lunedì 18 è stato l’occasione per far conoscere questa interessante novità. Grazie all’adesione ad un programma nazionale sarà creata un’aula innovativa dotata di postazioni con computer potenziati per supportare l’uso di visori 3d. Le applicazioni pratiche riguarderanno tutte le discipline, sarà possibile fare viaggi virtuali nel campo dell’arte, della geografia, delle scienze. Un ambiente dedicato anche allo studio della robotica, come naturale evoluzione del coding e del potenziamento del pensiero computazionale.

Al suo interno una stampante 3D per perfezionare e concludere in maniera concreta la progettualità scientifico-tecnologica. “L’aula – è stato detto nel corso dell’Open day, sarà a disposizione degli studenti dei tre istituti, Pirandello, Garibaldi e Lauricella. GUARDA IL SERVIZIO IN VIDEO