Illuminati fontana e monumento ai caduti alla villa Bonfiglio

Un altro passo avanti per la sistemazione della villa Bonfiglio e soprattutto del Monumento ai caduti della prima guerra Mondiale. Questa sera, e per la prima volta, la fontana e il monumento sono stati illuminati, suscitando l’attenzione e l’ammirazione di tutti i passanti.

La villa, infatti, è sembrata più bella e luminosa mentre il monumento è apparso il vero protagonista dell’intera area, visibile anche a distanza. All’accensione delle luci ha voluto essere presente il sindaco Franco Miccichè che tanto si sta adoperando per valorizzare il monumento ripristinando, al momento, l’impianto d’illuminazione e al più presto anche l’impianto idrico per far ritornare a fare funzionare anche la fontana.

Con lui anche questa volta, buona parte della giunta che lo collabora e condivide il suo operato.