Covid-19, Salsedo scrive a Musumeci: subito rinvio delle amministrative

L’ex consigliere comunale di Agrigento Giuseppe Salsedo scrive al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci:

Come da Lei ribadito tante volte, il Paese e la nostra amata terra di Sicilia sono in seria difficoltà.

Drasticamente è cambiata la nostra vita in tutto e per tutto.

Noi genitori, siamo preoccupatissimi per i nostri figli e per tutti noi ed apprezzo totalmente tutte quelle iniziative che Ella a posto in essere in tal senso al fine di prevenire e combattere questo maledetto virus.

Al fine di salvaguardare ulteriormente la nostra salute, cosa di assoluta importanza primaria, auspico che Ella possa prendere in seria considerazione IL RINVIO DELLE PROSSIME AMMINISTRATIVE CALENDARIZZATE PER IL 24 MAGGIO 2020 in quanto non sussistono le condizioni basilari di serenità e di sicurezza per svolgere una campagna elettorale.

Speranzoso di un Suo ulteriore segnale positivo a questa vicenda La ringrazio di cuore e Le auguro un buon lavoro Forza Sicilia Giuseppe Salsedo – AGRIGENTO