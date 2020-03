Akragas, Castronovo : “Adottati provvedimenti contraddittori. Recupero ? Dopo l’ultima giornata.

Il presidente dell’Akragas Giovanni Castronovo interpellato dai microfoni di GoalSicilia.it ha rilasciato le seguenti dichiarazioni :”Bisogna adeguarsi alle direttive, anche se sono un po’ contrario perché sono stati adottati provvedimenti contraddittori, non si capisce se la prevenzione è totale o parziale. Soprattutto al Sud il rischio contagio pare sia molto basso. Recuperi? Mi auguro il calendario vada avanti e che il recupero non si giochi in infrasettimanale e neanche a porte chiuse .

Probabilmente l’ideale sarebbe trovare un modo per recuperare la domenica successiva all’attuale ultima giornata “ .