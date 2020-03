Covid – 19: l’Asp di Agrigento recluta 40 professionisti sanitari

“40 incarichi a tempo determinato di Collaboratori prefessionali sanitari (Cps) infermieri”.

Questa la disposizione dell’Asp circa il reclutamento di personale infermieristico. Disposizione smentita l’indomani dallo stesso Assessore alla Salute Ruggero Razza, il quale ha affidato all’asp 6 di Palermo il compito di espletare le procedure di reclutamento del personale infermieristico e di supporto sanitario.

Per questo motivo l’Asp di Agrigento ha ritirato la delibera del 10 marzo e ha deciso di consultare gli elenchi trasmessi dall’Asp palermitana, all’interno dei quali figura personale che non solo aveva inoltrato la candidatura per per l’Asp agrigentina, ma aveva anche dato disponibilità ad assumere servizio entro le 24 ore dall’invio della richiesta a prestare servizio ospedaliero.

Su 58 operatori, 40 saranno subito reclutati.