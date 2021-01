Covid-19, il prossimo Dpcm del governo Conte potrebbe cambiare ancora qualcosa

C’è un articolo nell’ordinanza firmata dal Presidente della Regione siciliana che conferisce poteri ai sindaci, che possono decidere di chiudere intere strade e piazze della città e in determinate fasce orarie, per evitare assembramenti, consentire ai negozi l’orario continuato e disporre nuove misure per regolamentare il periodo dei saldi.

In Sicilia l’ordinanza che prevede una zona arancione rinforzata sarà in vigore da domani fino al 31 gennaio. Ma se ci saranno ulteriori modifiche bisognerà attendere il Dpcm del governo nazionale a cui inizierà a lavorare sulla bozza da lunedì, ma alcuni punti sono già definiti e Speranza li illustrerà alla Camera il 13 gennaio. Verrà confermato il coprifuoco alle 22. Dpcm, attualmente in vigore , prevedeva il ritorno in presenza per i ragazzi delle superiori dal 7 ma già il governo aveva posticipato a lunedì 11 e diverse regioni (tra cui la Sicilia) hanno rinviato ulteriormente la scadenza. Non è affatto escluso, dunque, che l’esecutivo decida di intervenire nel nuovo Dpcm e posticipare il ritorno in classe almeno all’1 febbraio, per evitare che ogni regione vada in ordine sparso.