Due incidenti stradali a Licata e Raffadali, cinque persone ferite

Due incidenti stradali, nelle ultime ore in provincia di Agrigento. Ancora uno scontro sulla strada statale 115, in territorio di Licata. Teatro del sinistro la zona antistante il “Sombrero”. Nello scontro tra due vetture, una Fiat Panda e un’Audi A3, quattro persone sono rimaste ferite, e trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Nessuno è però in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi la polizia Stradale e i Carabinieri. Soltanto 24 ore prima, a pochi chilometri di distanza, si era verificato un maxi tamponamento che aveva coinvolto un autoarticolato, un Suv, un piccolo fuoristrada e un’auto.

Un’altra collisione (nelle foto) si è verificata nel centro abitato di Raffadali, precisamente nei pressi del corso principale. Lo scontro è stato tra una Ford Fiesta e una Alfa Romeo. Una persona è rimasta ferita, ed ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I carabinieri della Stazione di Raffadali si sono occupati dei rilievi.