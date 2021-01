Cappotta con l’automobile in contrada Calcarelle, ferita una donna

Ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Una donna è rimasta incastrata nell’abitacolo. Per alcuni minuti ha fatto temere il peggio l’incidente stradale, avvenuto questa mattina, in contrada “Calcarelle”, ad Agrigento. Coinvolta una agrigentina, alla guida di un’autovettura, Renault Clio, che viaggiava da sola. Ha riportato traumi sparsi sul corpo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, stava percorrendo l’arteria, quando all’improvviso, per cause sconosciute ha perso il controllo dell’utilitaria. Il mezzo è sbandato, per poi ribaltarsi, ad alcuni metri di distanza.

A prestare i primi soccorsi un poliziotto della Scientifica della Questura di Agrigento, libero dal servizio, il quale per caso stava percorrendo la stessa strada. Poi ha segnalato l’incidente al centralino di emergenza. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. L’automobilista con un’ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per essere sottoposta alle cure del caso.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti dei carabinieri.