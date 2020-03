Covid-19, anche la pecorella pasquale indossa la mascherina

Il Covid-19 non ferma le tradizioni. Anche le pecorelle pasquali, dolce tipico di questi tempi, indossa la mascherina. Un simbolo, che Valentina Costanza, ha voluto aggiungere per riadattarle ai tempi che stiamo vivendo. E mentre il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, annuncia che anche i riti Pasquali si terranno a porte chiuse, la gente comincia a pensare ad una festa della resurrezione un pò diversa. Con bar e pasticcerie chiuse per la quarantena, ora più che mai ci sarà un ritorno alle tradizioni, dolci preparati in casa ed una Pasqua nuova e vissuta in quarantena con la speranza di ritornare presto ad affollare le strade della città.