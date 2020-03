“ Nel comunicare l’esito negativo del passeggero sul volo Alitalia AZA01975 del 26 marzo da parte, ci si premura come Ufficio Territoriale USMAF del Ministero della Salute a ringraziare la Polizia di Frontiera, la Croce Rossa Italiana, la Gesap e handler, ASP, Policlinico P. Giaccone e Alitalia per la collaborazione mostrata e l’aiuto fornito in tutte le procedure coordinate e messe in atto a controllo del suddetto volo a sicurezza dell’Aerostazione e della Salute Pubblica.”