Covid-19, Cuffaro: troppa attesa per esito tamponi

Sono stato chiamato dal direttore dell’azienda sanitaria provinciale che sentendomi particolarmente adirato si è scusato per il ritardo e mi ha dato appuntamento lunedì nel suo ufficio per approfondire tutte le problematiche che hanno comportato tutta questa attesa nell’avere notizia degli ultimi tamponi e con la promessa che lunedì stesso ne faranno altri ad alcuni dei nostri concittadini già in isolamento”.

Lo afferma in un video il Sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro che aggiunge:

“Oggi (ieri ndr) mi hanno segnalato troppa fila fuori i supermercati. Vi esorto a programmare la spesa settimanale in giorni diversi dal sabato perché la calca che si crea in attesa dell’ingresso non é funzionale nè allo scopo unico di questo periodo : “evitare il contagio”, ne a voi che rimanete in fila anche per ore. Vi avviso che abbiamo modificato la modalità di segnalazione per i vostri acquisti in cartolibreria (legati all’esigenza che la formazione dei bimbi e ragazzi, anche se a distanza, non si è mai interrotta). Anche questa volta, per facilitare la procedura, evitando che siamo noi a fare la richiesta alle cartolibrerie rischiando di sbagliare la scelta dei prodotti che possono non corrispondere alle vostre esigenze, abbiamo pensato di chiedere aiuto a voi stessi”

