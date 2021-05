Costruita abusivamente, sequestrata abitazione. Denunciato proprietario

Aveva costruito senza alcuna autorizzazione, né concessione edilizia, un’abitazione con piattaforma in calcestruzzo, di 130 metri quadrati, con tetto a falde. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Agrigento, in via Lago Pergusa, lungo il viale Cannatello.

Un quarantenne di Agrigento è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di abusivismo edilizio. L’immobile è stato sequestrato. All’ennesimo caso di abusivismo edilizio, i carabinieri sono arrivati anche grazie al monitoraggio del territorio.