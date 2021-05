Fondo perequativo: per il comune di Agrigento previsto un milione 957mila euro

In arrivo nelle casse dei Comuni siciliani, complessivamente, altri 267 milioni di euro per il fondo perequativo più 115 per il fondo investimento. Con la riunione convocata dall’assessore Zambuto, nei locali dell’Assessorato delle Autonomie Locali, con i Dirigenti generali dei Dipartimenti interessati, sono state chiarite le procedure per arrivare all’assegnazione delle somme del “Fondo Perequativo”e del “Fondo Investimenti” in tempi brevissimi .

Il concreto trasferimento delle somme, sotto forma di contributo al bilancio dei Comuni, avverrà con l’emissione dei mandati da parte del Dipartimento Autonomie Locali in tempi brevi; l’Assessore Marco Zambuto, commenta: “Siamo soddisfatti per l’avvenuto via libera ai trasferimenti. Queste risorse rappresentano una boccata d’ossigeno per le amministrazioni locali in un momento di gravi difficoltà finanziarie. La Regione si conferma accanto ai Comuni, in prima linea per contrastare la crisi e preparare la ripresa”. Ed il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, e la coordinatrice provinciale di Forza Italia di Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Commissione Sanità all’Ars, apprezzano l’operato dell’assessore Zambuto e affermano: “L’assessore agli Enti locali, Marco Zambuto, ha dimostrato tempestività ed efficacia nello sbloccare il Fondo Perequativo, che permetterà ai Comuni siciliani di risollevarsi dallo stato di crisi di liquidità, ed intraprendere un processo virtuoso di sviluppo dei propri territori”.

Il capogruppo Consiliare al Comune di Agrigento, Simone Gramaglia, a nome del Gruppo di Forza Italia commenta: “Il Milione957 mila euro previsti per il fondo perequativo erogabile per 2021 al nostro Comune rappresenta una vera boccata di ossigeno per le casse comunali, con l’augurio che l’amministrazione attiva li investa per il miglioramento dei servizi e la vivibilità della città.”