La cucciola cieca lanciata da un’auto pronta per essere adottata

Hola, la cucciola di lanciata da un’auto lo scorso 13 aprile a Menfi e rimasta cieca, molto probabilmente per i traumi riportati, è ora pronta per essere adottata. Ma l’Oasi Ohana (il rifugio fondato sei anni fa da Chiara Calasanzio a Santa Margherita di Belice) che l’ha salvata dalla strada, ha posto una condizione: chi vuole adottare la cucciola deve adottare anche Micia, la gattina recuperata per strada che è diventata l’amica del cuore di Hola.

Mentre Hola era ancora a rischio di vita, Chiara aveva accolto in casa una gattina, anch’essa raccolta dalla strada pochi giorni dopo la nascita e anch’essa, inizialmente, con problemi cognitivi. Le due erano state messe nello stesso spazio per tenersi compagnia.

“Quando le separiamo, magari per fare le visite di controllo, Hola inizia ad annusare l’aria per trovare la sua amica, mentre Micia inizia a miagolare. Quando sono insieme non si allontanano mai l’una dall’altra e passano le loro giornate a giocare una incollata all’altra. È come se Micia fosse gli occhi di Hola, e Hola lo scudo di una gattina indifesa. Non potevamo separarle e ora, chi vorrà una, dovrà adottare anche l’altra” ha spiegato Chiara Calasanzio.