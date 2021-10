Costituita la sezione di Agrigento dell’ UNIMRI (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana) intitolata al Giudice Beato Rosario Livatino, 33 gli iscritti. L’incontro che si è tenuto domenica scorsa ha anche “battezzato” la nascita della sezione di Caltanissetta/Enna , intitolata al Giudice Antonino Caponnetto.

Il tutto alla presenza del Presidente nazionale, Gianni Porcaro, dell’Addetto alle Pubbliche Relazioni nazionale, Gino Marcoccia e del Tesoriere nazionale Giacinto Panebianco. Assenti giustificati il Prefetto ed il Questore e molte autorità militari impegnati a Lampedusa per la commemorazione dei migranti. Presenti l’Assessore Comunale allo Sport e cultura Costantino Ciulla, il Capitano dei Carabinieri Alberto Giordano, Comandante Nucleo Operativo Mobile Agrigento, il Commissario Capo della P.S. Salvatore Taffaro Gabinetto della Questura di Agrigento e il primo Luogotenente (Np) Francesco Licata Guardia Costiera di Porto Empedocle. A fare gli onori di casa, per un’assemblea che doveva svolgersi in presenza lo scorso ottobre ma rinviata per l’emergenza pandemica il Delegato UNIMRI per la Sicilia, il Cav. MdL Franco Messina di Agrigento che è stato eletto per acclamazione, durante l’assemblea, presieduta da Gino Marcoccia, Presidente del Consiglio Regionale UNIMRI. Maria Rosa Volpe è il Presidente della sezione di Agrigento e Francesco Cagnina della sezione di Caltanissetta.

Nel corso della cerimonia è stato consegnato il “Premio Bontà 2020” al Cav. Dottor Riccardo Saponara, Dirigente Medico UOC Neurologia- Stroke Unit, dell’Ospedale Maggiore di Crema e Ufficiale Superiore delle Forze di Complemento della Marina Militare.

Questi i nomi di tutti gli eletti:

CONSIGLIO REGIONALE SICILIA:

PRESIDENTE Cav. Franco MESSINA , VICE PRESIDENTE VICARIO Cav. Giuseppe PICCIONE ,VICE PRESIDENTE Cav. Giuseppe MONGIOVI’, SEGRETARIA Cav. Silvana PARATORE; CONSIGLIERI REGIONALI: Cav. Alessandro BARRAFRANCA, Cav Francesco Cagnina, Cav. Antonio Giordano, Cav. Francesco Pira, Cav Rosa Maria Volpe.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO:

PRESIDENTE: Uff. Maria Rosa VOLPE MARIA ROSA , VICE PRESIDENTE Cav. Paolo LA QUATRA , TESORIERE Cav. Giuseppe COMIGNANO , SEGRETARIO* Cav. Giuseppe TIRRITO;CONSIGLIERE: Cav Agostino ESPOSITO , Cav. Roberto FERRO , Cav. Salvatore IMBESI.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA/ENNA

PRESIDENTE Cav. Francesco CAGNINA, VICE PRESIDENTE* Cav Calogero. DE FRAIA, TESORIERE* Cav. Giuseppe LA MATTINA ,SEGRETARIO* Cav. Gioacchino RICOTTA; CONSIGLIERE Cav. Carmelo MOSCA

Soddisfazione al termine dei lavori è stata espressa dal Presidente Nazionale, Gianni Porcaro: “un’accoglienza straordinaria in Sicilia ed in inizio eccezionale. UNIMRI saprà essere presente sul territorio ed incidere con la sua azione giorno dopo giorno”.

Orgoglioso del lavoro svolto e dell’adesione di tanti insigniti anche il neo presidente regionale, Franco Messina: “cresceremo ancora, di questo siamo convinti, cercando di creare tutte le sezioni provinciali nelle nostre regioni. Buon lavoro a tutti coloro che hanno assunto un incarico ed un grazie a tutti i nostri soci”.