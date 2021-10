La Pallavolo Aragona prepara l’esordio nel campionato di A2

Entra nel vivo la settimana di lavoro che culminerà con l’esordio nel campionato di Serie A2 per la Seap Dalli Cardillo Palllavolo Aragona. Capitan Serena Moneta e compagne preparano nel migliore dei modi la lunga e difficile trasferta sul campo del Volley Hermaea Olbia. La partita è in programma domenica 10 ottobre, alle ore 17, presso la palestra comunale Golfo Aranci e verrà trasmessa gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World. Le biancazzurre partiranno alla volta della Sardegna sabato prossimo e faranno rientro in Sicilia lunedì 11 ottobre. La formazione di coach Stefano Micoli, nel corso della settimana, alternerà sedute di lavoro in sala pesi e allenamenti tecnico – tattici al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Domani, mercoledì 6 ottobre, la Seap Dalli Cardillo Aragona disputerà un allenamento congiunto con la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, anch’essa squadra del campionato di Serie A2 ma inserita nel girone B. Il test match è programmato alle ore 18 al PalaNicosia di Agrigento e si potrà assistere esibendo obbligatoriamente all’ingresso dell’impianto di gioco il green pass agli addetti ai lavori della società aragonese. La gara servirà per verificare la condizione fisica delle atlete e provare schemi e soluzioni tattiche in vista dei rispettivi incontri nel campionato di A2. La partita di allenamento tra la Seap Dalli Cardillo Aragona e la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona all’indirizzo “Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube” con inizio alle ore 17:45.