Costituire ad Agrigento la Rete delle Università del Mediterraneo: se ne discuterà in un incontro.

Il Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, iGiovanni Francesco Tuzzolino, presenta le attività e i risultati raggiunti nel suo primo anno di mandato alla guida dell’Università della Città dei Templi e gli obiettivi futuri. La conferenza stampa è in programma giovedì, 24 novembre, alle ore 10,30 a Villa Genuardi, in via Ugo La Malfa. Nel corso dell’incontro verrà presentata anche la prima Conferenza Internazionale, sul tema “Agrigento e l’Università del Mediterraneo”, che si svolgerà il 30 novembre e l’1 dicembre ad Agrigento, alla quale parteciperanno rappresentanti degli Atenei provenienti dalla Siria, dall’Egitto, dalla Giordania, dal Libano, dal Marocco, dalla Palestina e dalla Tunisia. Insieme al Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, sigleranno un accordo di cooperazione universitaria internazionale per la promozione di progetti comuni riguardanti la ricerca, la didattica e lo sviluppo di programmi di studio condivisi. L’obiettivo è quello di costituire ad Agrigento la Rete delle Università del Mediterrane