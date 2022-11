Il Codacons rilancia la campagna provinciale “Segnala la tua buca”

Il Codacons dopo i risultati della prima edizione, rilancia, nella programmazione del proprio progetto “ROAD SECURITY TRIP” in provincia di Agrigento, “Segnala la tua buca”, una iniziativa per verificare la presenza di buche sulle strade Comunali, Provinciali e a gestione Anas. L’iniziativa, permetterà nel più breve tempo possibile, di avere chiaro un quadro della condizione della intera provincia, ed assistere i cittadini che subiscono danni alle loro automobili. “L’emergenza buche e strade dissestate – afferma Giuseppe DI ROSA, Responsabile Regionale Trasparenza Enti Locali – è sotto gli occhi di tutti gli Agrigentini e non solo, purtroppo, mentre i Comuni cercano di reperire fondi per sistemare le strade, i consumatori si rovinano le auto, le giornate ed alcuni anche la vita, nel vano tentativo di scansare una buca, per poi immediatamente cadere nella successiva rischiando spesso anche la vita. Agrigento come tutte le città della Provincia, è un colabrodo e vorremmo verificare con l’aiuto della gente la situazione, avendo possibilmente una mappa ed un inventario delle buche”. Vorremmo che in provincia di Agrigento si possano salvare le vite umane dovute ad incidenti stradali dovuti alla incuria delle strade così come da noi più volte segnalato ed ultimamente come dichiarato dal Prefetto stesso. Il Codacons chiede ai cittadini di inviare le segnalazioni corredate possibilmente di foto, descrizioni delle buche, mappa della zona ed eventuali danni provocati, alla sede Provinciale di Via Imera 50, all’indirizzo e-mail: [email protected] o più semplicemente, segnalando direttamente tramite l’applicazione TiSegnalo scaricabile sulle piattaforme Android e IOS da tutti i telefonini all’indirizzo https://www.hetatech.it/tisegnalo.html . “L’iniziativa ci permetterà di tenere sotto controllo la situazione – aggiunge DI ROSA – verificando se le riparazioni vengono di volta in volta eseguite. In caso contrario avvieremo prima una richiesta di provvedere con nostri fondi e mezzi alla riparazione delle buche, ed in ultimo attiveremo azioni legali a tutela degli automobilisti, motociclisti o pedoni eventualmente danneggiati”.