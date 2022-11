Teatro Pirandello, arriva Elisabetta Pozzi in “The children”

Il cartellone degli eventi al Teatro Pirandello di Agrigento vedrà in scena, il 26 e 27 novembre prossimi “The children”, il pluripremiato testo dell’autrice britannica Lucy Kirkwood che ha debuttato nel 2016 al Royal Court Theatre di Londra ed è poi stato rappresentato al Theater di Broadway. Definito dalla critica come un testo che “afferra compulsivamente” (The Guardian), scritto dalla “drammaturga più gratificante della sua generazione” (The Independent), “The children” è diretto nel suo adattamento italiano da Andrea Chiodi e affronta tematiche urgenti come l’ambiente, l’equilibrio tra responsabilità individuale e collettiva, il cortocircuito relazionale tra le generazioni, il senso di ipoteca dell’uomo contemporaneo sul proprio futuro e quello del pianeta.A dare voce e corpo a questo testo di straordinaria forza tre fuoriclasse della scena teatrale nazionale, Elisabetta Pozzi, Giovanni Crippa e Francesca Ciocchetti. La vita di un’anziana coppia di scienziati (Elisabetta Pozzi e Giovanni Crippa) viene sconvolta da un incidente nucleare vicino al loro cottage. Ora l’elettricità è spesso assente, l’acqua non è potabile, il rischio di contaminazione costante e, a tutto questo, si aggiunge l’arrivo inaspettato di una loro vecchia amica e collega (Francesca Ciocchetti). L’equilibrio domestico finisce così in frantumi ed impone a tutti i personaggi scelte radicali. Scritto dalla brillante drammaturga britannica Lucy Kirkwood, The Children ci parla di ambiente, di responsabilità individuali e collettive, del futuro che vorremmo e quello che dovremmo garantire al nostro pianeta. Per disponibilità e prezzi è attiva la biglietteria online https://bit.ly/3EwBBv4