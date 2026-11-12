L’annuncio in Aula Sollano durante il Consiglio comunale: «Ho chiesto incontri e atteso risposte, il confronto non c’è mai stato». L’ex assessore della giunta Miccichè: «In 14 anni non mi sono mai servito del partito, l’ho servito».

AGRIGENTO – Costantino Ciulla lascia Fratelli d’Italia. L’annuncio è arrivato questa sera direttamente dall’Aula Sollano, durante la seduta del Consiglio comunale. Ciulla abbandona anche il gruppo consiliare di FdI e aderisce al gruppo misto, proseguendo il mandato da indipendente.

Una rottura politicamente significativa. Ciulla militava in Fratelli d’Italia dalla fondazione del partito, nel 2012, e ancora lo scorso settembre era stato indicato tra i responsabili dei dipartimenti provinciali con l’incarico alla segreteria politica e amministrativa.

«È una comunicazione che sinceramente non avrei mai pensato di dover fare e che faccio con grande amarezza», ha esordito in Aula. «Milito in Fratelli d’Italia dalla sua fondazione. L’ho servito con lealtà e serietà, negli anni in cui eravamo una piccola comunità e in quelli in cui siamo diventati il primo partito della Nazione».

Poi una frase destinata a segnare politicamente il suo addio: «In questi quattordici anni non mi sono mai servito del partito. L’ho servito».

L’accusa: «Decisioni prese lontano da Agrigento»

Ciulla ha spiegato che la decisione non sarebbe maturata nelle ultime settimane, ma sarebbe il risultato di un disagio cresciuto nel tempo.

L’ex assessore ha puntato il dito soprattutto contro il metodo seguito dal partito e contro una gestione delle decisioni che, a suo giudizio, avrebbe progressivamente marginalizzato il territorio agrigentino.

«Da troppo tempo vivo all’interno del partito un disagio profondo», ha detto, parlando della distanza tra chi «ogni giorno ascolta il territorio» e chi assume «le decisioni lontano da Agrigento».

Nel suo intervento ha citato esplicitamente anche le ultime elezioni amministrative, dalla scelta della candidatura a sindaco alla costruzione della coalizione, sostenendo che le decisioni sarebbero state assunte senza un reale coinvolgimento dei rappresentanti locali.

«Un partito che ad Agrigento gode di un consenso importante e che non è riuscito a tradurlo in un risultato politico all’altezza. Non lo dico per rivendicare ruoli o incarichi. Lo dico perché il metodo conta».

«Ho chiesto un confronto, non è mai arrivato»

Ciulla ha ricordato di avere manifestato più volte il proprio malessere all’interno del partito e ha indicato anche una data: il 21 ottobre scorso, durante una riunione di coordinamento, avrebbe chiesto un confronto politico con la classe dirigente di Fratelli d’Italia a tutti i livelli.

«Ho chiesto incontri, ho atteso risposte. Questo confronto non c’è mai stato».

Nel passaggio più personale dell’intervento, il consigliere ha fatto riferimento anche ai «giorni difficili» vissuti recentemente: «Non ho mai chiesto attestati pubblici né difese d’ufficio, ma tra una difesa d’ufficio e il silenzio assoluto esiste uno spazio umano e politico che si chiama confronto».

Parole che assumono un peso particolare alla luce della sua precedente esperienza amministrativa. Ciulla è stato assessore della giunta guidata da Francesco Miccichè, con deleghe che negli anni hanno compreso Cultura, Sport, spettacolo, grandi eventi e Turismo, ricoprendo un ruolo di primo piano anche durante Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025.

La sua esperienza in Giunta si era conclusa nel settembre 2025 con la revoca dell’incarico da parte del sindaco Miccichè, decisione che all’epoca aveva provocato anche la dura reazione dei vertici provinciali di Fratelli d’Italia.

«Resto in Consiglio, indipendente e libero»

Ciulla ha infine formalizzato lo strappo: «Lascio Fratelli d’Italia ed esco da questo gruppo consiliare, aderendo al gruppo misto».

Nessuna intenzione, invece, di lasciare il Consiglio comunale.

«Resto al servizio dei cittadini che mi hanno votato e che mi hanno dato fiducia. Lo farò da consigliere comunale indipendente e libero, valutando ogni atto nel merito».

E chiarisce anche quale sarà la sua posizione in Aula: «Non sarà un’opposizione di principio né un sostegno di comodo».

Il congedo dal partito è affidato a poche parole: «Le idee in cui ho creduto non cambiano, cambia il luogo da cui continuerò a servirle. Continuo per Agrigento. A testa alta».

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