Nel nuovo video, il primo cittadino si rivolge agli amici cinesi alternando italiano e inglese, mentre un interlocutore parla nella loro lingua accanto a lui. Inevitabile il richiamo al precedente di Marco Zambuto e a quel celebre «Amici cinesi, invadeteci».

Agrigento torna a parlare cinese. E, inevitabilmente, torna alla memoria quel «Amici cinesi, invadeteci» pronunciato nel 2014 dall’allora sindaco Marco Zambuto, davanti al Tempio della Concordia, in un video destinato a promuovere le bellezze della città e della Sicilia. A distanza di dodici anni, il protagonista è Michele Sodano. Il sindaco ha pubblicato un nuovo video nel quale l’invito a visitare Agrigento è rivolto direttamente agli amici cinesi, attraverso una comunicazione che alterna lingue e interlocutori.

Il filmato si apre con una persona che affianca Sodano e che, parlando in cinese, presenta Agrigento e introduce il sindaco. Subito dopo interviene il primo cittadino, che pronuncia una breve frase in inglese e passa quindi all’italiano per rivolgere il suo invito: «Cari amici cinesi, vi aspettiamo ad Agrigento. Qui troverete 2.600 anni di storia, una cucina straordinaria e tante esperienze che riusciranno a meravigliarvi». Il dialogo prosegue con alcuni interventi in cinese della persona che affianca il sindaco. A Sodano spetta invece la conclusione del messaggio, con un saluto nella lingua dei destinatari: «Huānyíng lái dào Agrigento», ovvero «Benvenuti ad Agrigento».

Il precedente di Zambuto e quel «invadeteci»

Il parallelo con Marco Zambuto è immediato. Nell’aprile del 2014, l’allora primo cittadino aveva scelto proprio il cinese per lanciare un messaggio promozionale rivolto ai potenziali visitatori asiatici. La frase conclusiva, «Amici cinesi, invadeteci, non vi deluderemo», era diventata una delle espressioni più ricordate della sua comunicazione pubblica.

Oggi Sodano riprende, in un contesto diverso, quella stessa intuizione comunicativa: utilizzare la lingua dei destinatari per rendere più diretto e riconoscibile l’invito a visitare la città. Non si tratta di messaggi identici. Zambuto aveva puntato su una formula provocatoria e immediatamente riconoscibile; Sodano sceglie invece un tono istituzionale e accogliente, affidando parte della comunicazione anche a un interlocutore che parla cinese.

Dal mondo alla Cina, la sfida resta l’accoglienza

Il nuovo video arriva a poco più di un mese da quello realizzato accanto a Randy Durband, amministratore delegato del Global Sustainable Tourism Council, quando Sodano aveva lanciato un altro messaggio internazionale: «When Agrigento opens itself to the world, the world comes to Agrigento». AgrigentoOggi.it aveva già messo a confronto quella comunicazione con il precedente di Zambuto. Adesso il richiamo è ancora più diretto: dodici anni dopo quel «Amici cinesi, invadeteci», il nuovo sindaco torna a rivolgersi proprio alla Cina. Cambiano i protagonisti e cambiano i toni. Zambuto scelse una formula provocatoria destinata a diventare virale; Sodano punta su un messaggio più istituzionale: «Cari amici cinesi, vi aspettiamo ad Agrigento».

La promozione internazionale può rappresentare un’opportunità importante per la città. La sfida, però, comincia quando i turisti arrivano davvero: servizi, decoro, mobilità e accoglienza dovranno essere all’altezza dell’immagine di Agrigento che viaggia nel mondo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp