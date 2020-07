Cosimo Costi è un nuovo giocatore della Fortitudo Agrigento

La Fortitudo Agrigento comunica che, Cosimo Costi è un nuovo giocatore biancazzurro. L’ala, classe 2000, è alto 203 centimetri. Cosimo Costi è cresciuto nelle giovanili del SanCat Firenze e la scorsa stagione ha giocato nelle fila di Bergamo, in A2.

Cosimo Costi è uno dei giocatori, in prospettiva, più interessanti della pallacanestro italiana.

Cristian Mayer: “Cosimo è un giocatore importante. Può crescere tanto e lavorarci, può essere un bene per la pallacanestro italiana. Serve un posto dove lui riesca ad esprimere il suo grande talento, Agrigento credo sia il luogo migliore. Seguiamo il suo profilo da tempo, riuscire a fare di lui un esterno, può essere un bene per tutta la pallacanestro italiana. Sono felice sia diventato un nostro giocatore”.

Cosimo Costi: “La Sicilia mi ha sempre affascinato, poterci giocare per me è un grande piacere. Quando la Fortitudo Agrigento mi ha chiamato ho avuto pochi dubbi. Ho già affrontato la Fortitudo Agrigento da avversario, conosco bene il PalaMoncada e tutta la struttura. Ho già parlato con coach Catalani, ci conoscevamo già, non vedo l’ora di cominciare”.