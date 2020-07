Malore mentre fa il bagno: muore gestore del lido

Un malore improvviso mentre era in acqua. E’ morto cosi’ ieri pomeriggio un uomo di 85 anni di Menfi che stava facendo il bagno nella localita’ balneare di Porto Palo. Si tratta, come riporta ITALPRESS – di uno dei componenti di un nucleo familiare che gestisce uno stabilimento balneare che sorge nel litorale. L’anziano era in mare a pochi metri dall’arenile quando dala spiaggia hanno notato che c’era qualche problema. Il personale del servizio di salvataggio lo ha raggiunto e riportato a riva in poco tempo, ma per l’uomo nonostante l’attivazione del massaggio cardiaco non c’e’ stato nulla da fare. Sul posto gli uomini del Circomare di Sciacca che hanno avvertito la Procura. L’ispezione cadaverica fatta dal medico legale ha confermato che la morte e’ avvenuta per un arresto cardiaco.