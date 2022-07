Ancora rosso sulla Scala dei Turchi, ma questa volta è l’ora blu

Ancora rosso sulla Scala dei Turchi, ma questa volta è uno spettacolo sportivo per valorizzare il territorio. L’ora Blu 2022 appunto, spettacolo all’alba in sup alla Scala dei turchi che si è tenuto domenica all’alba. Sullo specchio di mare antistante la marna bianca più celebre di Sicilia si sono dati appuntamento neofiti e appassionati dello stand Up Paddle per vivere in esperienza in mare dal sapore unico. “Partire con il buio per scoprire alle prime luci il faro naturale della marna della Scala dei Turchi è un esperienza che fa vivere il mare e apprezzare il territorio nel rispetto massimo dell’ambiente che non dimenticherete facilmente”. Ha commentato Marco Tyrolt – Presidente della AISSUT APS-SurfSchool PortoEmpedocle Dinanzi la celebre Scala dei turchi il team di SurfSchool PortoEmpedocle ha proposto anche uno spettacolo musicale in favore della pace. Prossimo appuntamento sabato 13 agosto. Info sui social della pagina.