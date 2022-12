Corso PLE: ecco come prendere il patentino per piattaforme aeree oggi

Il patentino per le piattaforme aeree, denominato in gergo tecnico PLE, è una qualifica oggi molto ricercata sul mercato del lavoro.

Gli operatori che possono utilizzare queste piattaforme e che sanno farlo in maniera adeguata sono infatti sempre più importanti e numericamente necessari per gestire diverse fasi dello stoccaggio, del carico e dello scarico delle merci in diversi settori. Il patentino per le piattaforme aeree può essere preso seguendo un percorso prestabilito che prevede la partecipazione ad un apposito corso.

Nello specifico il corso che consente di ottenere il patentino PLE prevede la formazione specifica di addetti all’utilizzo di piattaforme aeree ed è composto da tre differenti moduli: normativo (una ora), tecnico (3 ore) e pratico (4 o 6 ore a seconda della tipologia di patentino scelto). La parte normativa permette a chi frequenta il corso di conoscere gli obblighi e le responsabilità che derivano dall’utilizzo delle piattaforme aeree, la parte teorica consente di apprendere le nozioni utili per l’uso e la parte pratica di imparare a utilizzare bene questi strumenti.

Una formazione che offre ottimi sbocchi professionali

Il patentino per piattaforma aerea è una qualifica altamente spendibile nel mercato del lavoro. A riprova di questo vi è il fatto che molto spesso sono le imprese stesse a richiedere che i propri dipendenti seguano un corso PLE, in modo da ottenere il patentino necessario per l’utilizzo delle piattaforme aeree.

Solitamente questi corsi consentono di ottenere l’abilitazione sia per le piattaforme munite di stabilizzatori, sia per quelle senza stabilizzatori. I corsi sono accessibili sia per coloro che lavorano già in aziende che necessitano di queste figure professionali, sia per colo che sono in cerca di lavoro o di nuova occupazione. Il superamento dei corsi necessari per prendere il patentino per piattaforme aeree permette di aggiungere poi questa qualifica all’interno del curriculum professionale di una persona.

Il certificato viene rilasciato, secondo le normative vigenti in materia, in seguito al superamento delle prove teoriche e pratiche. Inoltre questi corsi possono essere svolti su tutto il territorio nazionale, in modo che ogni persona possa scegliere la sede più vicina al proprio luogo di residenza. I test vengono effettuati al termine di ogni prova e il superamento permette di accedere alla fase successiva del percorso di conseguimento del patentino per le piattaforme aeree.

Come conseguire il patentino per piattaforme aeree

Per prima cosa è importante rivolgersi a gruppi certificati che siano in grado di offrire un percorso formativo di alta qualità su tutto il territorio nazionale.

I migliori poli formativi del settore permettono inoltre anche di sostenere la parte teorica con una metodologia detta e-learning, ovvero a distanza tramite computer, smartphone o tablet – per poi recarsi in sede soltanto per la parte pratica. A tenere i corsi in tutti questi casi è sempre un docente altamente qualificato che seguirà gli allievi passo dopo passo.

Questo percorso offre diversi vantaggi, come ad esempio:

Costo accessibile;

Velocità di conseguimento;

Possibile utilizzo di mezzi nuovi ;

Pratiche burocratiche semplificate;

Validità di 5 anni .

Chi si rivolge ai migliori gruppi di formazione presenti su tutto il territorio nazionale avrà la possibilità di fare pratica con mezzi sempre nuovi e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.

Questo aspetto è molto importante perché permette ai corsisti di ottenere una formazione che risulterà poi molto utile in azienda. Inoltre questi poli formativi gestiscono anche tutte le fasi burocratiche, semplificando non poco il percorso della persona che desidera ricevere il patentino.

I moduli teorici vengono svolti solitamente in un’area interna della struttura dei formatori (a meno che una persona non scelga di svolgere questa parte a distanza), mentre il modulo pratico viene gestito in un piazzale esterno. I migliori servizi prevedono però la possibilità di svolgere questa parte all’interno in caso di maltempo, in modo da non rallentare mai il percorso formativo di chi desidera ricevere il patentino PLE.