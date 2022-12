Capodanno in piazza con Achille Lauro: strade chiuse e divieti. Cambia il traffico

Strade chiuse, divieti di sosta, variazioni al traffico.

La notte di San Silvestro si avvicina e arriva l’Ordinanza del sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, sulla circolazione stradale in occasione del Concerto di fine anno che svolgerà in Piazza Marconi e dello spettacolo dei giochi pirotecnici in Viale Europa. Nella piazza che ospiterà l’evento divieto di sosta con rimozione dalle 7 del 31 dicembre e divieto di transito dalle ore 20 fino a cessato bisogno. Divieto di sosta dalle 12 e chiusura al transito veicolare dalle ore 20 al Viale della Vittoria nel tratto compreso, tra l’incrocio con la Curva Coniglio e Piazza Marconi; chiusura al transito veicolare in direzione piazza Marconi all’altezza dell’ex Caserma dei vigili del Fuoco; in Via Crispi, chiusura in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’Hotel della Valle e chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’incrocio Crispi-Sturzo; in via delle Torri divieto di sosta e chiusura al transito nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Marconi; Via Empedocle, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza del Tunnel Piedigrotta; Via Acrone, divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra l’incrocio con via Esseneto e piazza Marconi, ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio all’interno della stazione ferroviaria; Piazza Vittorio Emanuele, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dela Caserma dei Carabinieri, con possibilità di svolta a destra per via Gioeni; in Piazza Aldo Moro, divieto di sosta e chiusura al transito veicolare nelle discese lato Centro Estetica e lato Banca Unicredit; Viale Europa, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati e chiusura al transito veicolare; la Via Europa e la Vai Crispi, e precisamente nel tratto sovrastante la via Europa, durante lo svolgimento dei giochi pirotecnici verranno chiuse a salvaguardia della pubblica incolumità. “In occasione del concerto- si legge nell’ordinanza-vengono individuate le seguenti aree di parcheggio: P.le Rosselli, Parcheggio Pluripiano di Via Empedocle, Via Gramsci, piazza Cimitero di Bonamorone e piazza Ugo La Malfa, Via Manzoni , zona Stadio. Chi vorrà potrà parcheggiare in Piazzale Piano San Gregorio e all’altezza del Tempio di Giunone dove sarà in servizio il bus navetta.