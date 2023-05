GiovanInFesta 2023: laboratori, riflessioni e gioia a Campobello di Licata

Il giorno dell’apoteosi della gioventù diocesana. 3 mila i giovani agrigentini oggi, lunedì primo maggio, a Campobello di Licata, per la manifestazione GiovanInFesta, edizione 2023, sul tema “Amati …per amare”. Di buon mattino arrivo, accoglienza, iscrizioni e colazione, in via Guglielmo Marconi (uscita per Ravanusa). Poi, preghiera di inizio nella centrale Piazza XX Settembre. Poi, i laboratori nelle chiese e al municipio di Piazza XX Settembre. Alle 14, dopo il pranzo a sacco in piazza animazione musicale, testimonianze, in piazza. A seguire la celebrazione eucaristica in piazza Aldo Moro (accanto alla piazza Aldo Moro), con la cerimonia del mandato agli animatori del Grest (Gruppo Estivo). Concelebra la funzione liturgica il vescovo della arcidiocesi di Agrigento, Alessandro Damiano. Al termine, con inizio, alle 18, in Piazza XX Settembre, il gran finale: concerto del famoso e giovane cantante siciliano Giovanni Caccamo. Immersi nell’entusiasmo e tra canti di gioia, il ritorno dei giovani per le rispettive destinazioni.

Si è mobilitato anche il Comune di Campobello di Licata, per garantire l’incolumità e la salute pubblica dei partecipati alla kermesse giovanile.

Con ordinanza sindacale, infatti, è ‘blindato”il centro urbano con la regolamentazione della viabilità (dalle ore 15 di domenica 30 aprile alle ore 20 di lunedì 1 maggio): queste vie devono essere libere dagli automezzi: Vie Marconi, 28 Ottobre, Umberto, Roma, La Lomia, Edison, Vittorio Emanuele, Regina Margherita, Milano, Napoli, Cavour e Garibaldi; divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. La pubblica amministrazione ha deciso di attivare il Centro operativo comunale, per la tutela della collettività.